Тушенка свиная за 7 рублей появилась на полках магазинов: в составе нашли что угодно, но не мясо

Цена со скидкой, но даже без нее смехотворно.

На российских прилавках замечен продукт, который сразу вызвал бурные обсуждения: тушенка по 7 рублей. Звучит заманчиво, но, как говорится, есть нюанс.

Ситуация как в анекдоте: ни одна свинья при производстве не пострадала — потому что мясо в составе, по сути, отсутствует.

На банке красуется гордое название: «Тушенка свиная со вкусом свинины». А вот состав продукта вызывает если не слёзы, то как минимум сомнения. Мясных ингредиентов — 3%, растительных — 9%, остальное — загадка. Есть свиной жир, вероятно, оставшийся после производства более премиальных продуктов. Все-таки стоимость тушенки от «Вязьмамясопродукт» без акции составляет 39,99 рублей.

При этом на этикетке честно указано: продукт может содержать следы ДНК говядины и мяса птицы.

И тут хочется спросить: это что, пища будущего? Или очередной эксперимент с терпением потребителя? В соцсетях уже иронизируют: пустая жестяная банка стоит дороже, чем её содержимое. Брать такое автор теста не рискнул. Да и комментаторы отметили, что это даже на корм животным не годится.