Тяжелобольные дети, атмосфера уныния: что было «Артеком» до того, как он стал лагерем №1 в России

Мечта всех советских детей. Да и современных тоже.

Сегодня «Артек» — флагман детского отдыха, но начинался он совсем не как лагерь для активного отдыха. До того как стать символом советского детства, это было лечебное учреждение.

Санаторий для больных туберкулёзом

В 1925 году по инициативе председателя «Красного Креста» Зиновия Соловьёва в Гурзуфе был открыт санаторий для детей, болеющих туберкулёзом. Уникальный климат, море и сосны создавали идеальные условия для восстановления здоровья. Не сказать, что его посещение было приятным воспоминанием для детей.

Международная площадка и центр репрессий

Позже сюда стали привозить не только лучших школьников СССР, но и детей из других стран. Однако в 1937 году лагерь оказался втянут в репрессии: после доносов о «гвоздях в еде» и «походах под страхом побоев» были возбуждены уголовные дела.

Их остановила лишь Полина Жемчужная — жена Молотова, лично разобравшаяся в ситуации.

Мистика и легенды

Артек оброс слухами: о графине Жанне де Ламотт, похороненной в этих местах, и странных саркофагах, найденных в 1966 году. Один содержал обезглавленные останки, другой — младенца. Истории пугали детей больше, чем строгие вожатые.

Остров свободы в СССР

Несмотря на идеологию, «Артек» стал убежищем для творчества. Талантливые дети — певцы, поэты, художники — получали здесь не муштру, а вдохновение и друзей со всего Союза.

В 90-е лагерь пришёл в упадок, часть территории продали. Но в 2014-м «Артек» возродился, прошёл масштабную реконструкцию и вновь стал лакомым местом для лучших школьников страны.