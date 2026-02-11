Тысячи проверок в 2025-м: Петербург борется с хаосом в жилье

За 2025 на рассмотрение районных комиссий было подано более тысячи проектов перепланировок.

В Смольном прошло совещание под руководством вице-губернатора Евгения Разумишкина, где обсудили проблему нелегальных перепланировок жилья.

Подведены итоги деятельности Государственной жилищной инспекции за 2025 год. За год в районные комиссии поступило свыше тысячи заявок на проекты перепланировок, из которых одобрили менее половины.

Кроме того, специалисты провели более двух тысяч проверок квартир и нежилых помещений, осмотрев фактически полторы тысячи объектов.

Нарушения выявлены в каждой третьей проверенной единице. Для унификации подходов в Петербурге организуют обучающие семинары.

«Незаконные перепланировки делать нельзя. Категорически нельзя. Мы рассказываем и показываем, в том числе, какие вещи однозначно делать нежелательно. Я бы сказал, что предварительные итоги за 25 год имеют такую хорошую тенденцию к тому, что органы власти и жители начинают взаимодействовать по данному вопросу», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Дополнительно на совещании затронули создание специализированного информационного портала с полной информацией о перепланировках и пошаговыми инструкциями для владельцев жилья.