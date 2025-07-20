Особняк Гейденрейх: ренессансное чудо с необарочными тайнами и лебедем на фасаде

Среди петербургских особняков есть те, что доступны лишь избранным, и те, что открывают свои двери для всех желающих. Особняк Богуслава Гейденрейха на улице Гоголя (ныне Малой Морской) относится ко второй категории.

В историческом центре Санкт-Петербурга, на бывшей улице Гоголя, стоит здание, которое выделяется своим изяществом и необычной историей.

Это особняк, построенный по собственному проекту архитектором и инженером Богуславом Гейденрейхом.

В отличие от многих его коллег, строивших для богатых заказчиков, Гейденрейх решил создать дом для себя, воплотив в нем свои представления о красоте и комфорте.

Результат — здание, ставшее ярким образцом стиля раннего итальянского Ренессанса, с гармоничными пропорциями и сдержанным декором.

Сегодня в здании располагается отделение банка ВТБ, что, к счастью для ценителей архитектуры, делает его доступным для посещения — любой желающий может зайти внутрь, чтобы полюбоваться сохранившимися интерьерами.

История строительства: от инженера к домовладельцу

Богуслав Гейденрейх был не только архитектором, но и гражданским инженером, имевшим богатый опыт в строительстве доходных домов для частных клиентов и служебный опыт в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий.

Накопив знания и средства, он решил построить дом для собственной семьи. Особняк на бывшей улице Гоголя стал его личным проектом и воплощением его архитектурных идей.

Выбор стиля раннего итальянского Ренессанса — это отсылка к истокам европейской архитектуры, стремление к гармонии, ясности форм и пропорций.

Что скрывают интерьеры: лестница и вестибюль

Несмотря на внешнюю сдержанность, интерьеры Особняка Гейденрейх таят в себе удивительные сокровища, выполненные уже в другом стиле — пышном необарокко. Особенно примечательны два элемента, уцелевшие до наших дней.

Во-первых, это каменная лестница, ведущая на второй этаж. Выполненная в стиле необарокко, она поражает своей монументальностью и богатым декором. Ее изгибы, балюстрада и скульптурные элементы создают ощущение торжественности и роскоши.

Во-вторых, это убранство вестибюля — первого помещения, куда попадает посетитель.

Здесь сосредоточены ключевые элементы необарочного декора: мощные атланты и изящные кариатиды, поддерживающие перекрытия, игривые фигуры путти (младенцев-ангелочков) и пышные, богато украшенные барочные наличники, обрамляющие дверные и оконные проемы.

Все эти детали создают насыщенную, театральную атмосферу, контрастирующую с ренессансным фасадом и свидетельствующую о вкусах владельцев или моде того времени.

Фамильный герб: лебедь Раевских

На фасаде Особняка есть деталь, которая рассказывает еще одну главу его истории. Фасад украшает фамильный герб с изображением лебедя.

Этот герб принадлежал не Богуславу Гейденрейху, а одним из последующих владельцев здания — семье Раевских.

Увидеть фамильный герб на фасаде дома — это редкая возможность заглянуть в генеалогию здания, узнать о тех, кто жил здесь после первого владельца.

Лебедь на гербе — символ благородства, чистоты и верности, что придает фасаду дополнительный смысловой слой.

Особняк Гейденрейх — это удивительное здание, где переплетаются разные архитектурные стили и эпохи.

Это личное творение архитектора, ставшее домом для известных фамилий и, в итоге, доступным для всех желающих благодаря разместившемуся в нем банку.

Это место, где можно увидеть собственными глазами необарочную роскошь парадной и каменной лестницы, оценить ренессансную гармонию фасада и найти фамильный герб с лебедем, хранящий память о прежних жильцах.

Особняк Гейденрейх — еще одна жемчужина петербургской архитектуры, открытая для любопытных взглядов.