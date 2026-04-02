Почему в Санкт-Петербурге такие дорогие квартиры?

Высокие цены на квартиры в Санкт-Петербурге — результат сложного взаимодействия экономических, демографических и инфраструктурных факторов. В 2026 году ситуация остаётся напряжённой, хотя рынок постепенно адаптируется к новым условиям.

Основные причины роста цен

1. Высокая себестоимость строительства. Стоимость стройматериалов, логистических услуг и рабочей силы продолжает расти. Застройщики не могут снижать цены ниже себестоимости без убытков. Например, в 2025 году жильё бизнес-класса в Петербурге подорожало на 23% (до 490 тыс. рублей за квадратный метр), а элитное — на 18% (до 735 тыс. рублей).

2. Дорогое проектное финансирование. Застройщики платят высокие проценты банкам за обслуживание эскроу-счетов. Им выгоднее продать меньшее количество квартир с высокой маржинальностью, чем демпинговать и терять прибыль на обслуживании кредитной нагрузки.

3. Дефицит земельных участков. В черте Санкт-Петербурга мало свободных территорий с готовой инфраструктурой, подходящих для строительства. Это особенно заметно в центральных и востребованных пригородных локациях.

4. Сокращение новых проектов. В 2026 году планируется продать 2,7 млн квадратных метров жилья — это на 14% меньше, чем в 2024-м. Низкая наполняемость эскроу-счетов ведёт к высокой нагрузке по кредитам и снижению маржи застройщиков.

5. Инфляция и сохранение недвижимости как инструмента сохранения капитала. Исторически жильё в России рассматривается как способ защиты средств. Даже при спокойном спросе номинальные цены на квартиры чаще растут на уровне инфляции, чем падают. Прогнозы на 2026 год предполагают инфляцию в диапазоне 5–6%, а целевые ориентиры к концу года — около 4–5%.

6. Ограничение льготных ипотечных программ. Массовые государственные программы льготной ипотеки завершены. Оставшиеся инструменты (семейная, IT-ипотека) имеют строгие лимиты, требования к заёмщикам и ограничения по локациям. Высокая ключевая ставка ЦБ делает рыночную ипотеку крайне дорогой: по данным «Дом.РФ», на 20 марта 2026 года средняя ставка по ипотеке для первичного жилья составляла 20,27%.

7. Спрос в определённых сегментах. В 2025 году спрос в сегменте бизнес-класса сохранился примерно на уровне 2024-го, тогда как массовый сегмент пострадал из-за чувствительности к ипотечным условиям. В 2026 году ожидается, что семейная ипотека будет постепенно снижаться, но недвижимость останется привлекательным активом для инвестиций.

Интересные факты

В феврале 2026 года Санкт-Петербург занял первое место среди российских городов-миллионников по темпам роста цен на рынке новостроек. За месяц средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 2% — до 364,8 тыс. рублей.

На вторичном рынке наблюдается сильная сегментация. Например, за последние три года больше всего подорожал квадратный метр в сегменте квартир-студий — почти на 31% (до 279 тыс. рублей). При этом одно- и двухкомнатные квартиры прибавили в цене 23 и 24% соответственно. Таким образом, студии из самого доступного формата превратились в самый дорогой сегмент вторичного рынка, если судить по цене квадратного метра.

В 2025 году средняя площадь квартир в традиционной части Петербурга по спросу держалась на уровне 40,3 кв. м. При этом в комфорт-классе средняя площадь имела тенденцию к снижению: за три квартала 2025 года она составила 40,2 кв. м.

Прогноз

По базовому сценарию аналитиков, в 2026 году в Санкт-Петербурге возможен умеренный рост цен — в пределах инфляции, то есть примерно на 4–7% за год. Однако динамика может различаться в зависимости от сегмента и локации.

Быстрее рынка обычно растут квартиры комфорт- и бизнес-класса в готовых домах, объекты рядом с метро и транспортными узлами, квартиры с качественной отделкой и ликвидные планировки малых и средних площадей.

