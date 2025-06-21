У лис в русских сказках всегда есть отчество: кем был загадочный Патрикей?

И еще несколько фактов о рыжих плутовках.

Русские сказки редко обходятся без рыжей плутовки — хитрой, ловкой, всегда на шаг впереди. И почти всегда она — Лиса Патрикеевна. Откуда взялось это «отчество» и какое отношение к лисам имеет князь Патрикей?

Имя восходит к Патрикею Наримантовичу — литовскому князю, внуку великого Гедимина, сыну князя Нариманта Туровского. В конце XIV века Патрикей стал наместником в Новгороде.

Изначально встречен с почестями, он быстро разочаровал горожан: проявил себя хитрым, двойственным политиком, покровительствовал ушкуйникам — речным разбойникам, больше занимался личным обогащением, чем защитой города. В результате был отстранён. Но память о нем осталась — как о ловком и коварном человеке.

Народ быстро перенёс это имя на животное, которое ассоциировалось с теми же качествами: лису. Так князь, сам того не желая, стал крестным отцом для прозвища «Патрикеевна», которое закрепилось за рыжей героиней фольклора.

Несколько интересных фактов о лисах

1. Лиса и компас. Во время охоты лисы ориентируются по магнитному полю Земли. Они предпочитают прыгать строго под углом северо-востока — эта особенность помогает ловить добычу даже под слоем снега.

2. Разнообразие голосов. Лиса умеет издавать до 40 разных звуков: от рычания и лая до визга и пронзительного крика, который можно спутать с человеческим. Особенно активны они в брачный сезон.

3. Семейный подход. Лисы не так уж одиноки, как принято считать. Самцы приносят пищу в логово, а лисята нередко остаются под присмотром старших братьев и сестёр из предыдущих выводков.

4. Псовые с повадками кошек. Хотя лисы относятся к псовым, у них много «кошачьих» черт: втягивающиеся когти, скрытный стиль охоты, способность лазать по деревьям. Это делает их уникальными среди хищников.

5. Фиалковый запах. Лисы источают тонкий мускусный аромат, напоминающий запах фиалок. Источник — железы у основания хвоста. Однако этот запах — не повод держать их дома: лиса — дикое животное.

6. Рыжая — не единственная. Наиболее известна красная лисица, но она же — и самая вариативная: от светло-серой до чёрной. А ещё есть песцы, фенек с огромными ушами, и тибетские лисы с почти прямоугольной мордой.

Так образ Лисы Патрикеевны стал не просто сказочным, а исторически обоснованным: за красивым мехом и пронзительным взглядом скрывается опыт вековой народной памяти — и о животных, и о правителях.