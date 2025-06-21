Городовой / Общество / У лис в русских сказках всегда есть отчество: кем был загадочный Патрикей?
Эксклюзив
Последние новости
Сахар, кирха, Кутузов и «Интернационал»: что произошло в Петербурге 25 июня в разные эпохи Город
Имя под запретом: Госдума создаст «черный список» для родителей — кто в него попадет Общество
Питер или Санкт-Петербург: какой вариант предпочитают сами местные Город
РЖД идет на рекорд: 161 тысяча тонн уникальных рельсов — хватит ли, чтобы «переплюнуть» Сапсан Город
«Воскрешение» Петербурга: ИИ вернет городу утраченные архитектурные сокровища Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Транспорт
Категории
Общество Спорт

У лис в русских сказках всегда есть отчество: кем был загадочный Патрикей?

Опубликовано: 21 июня 2025 10:02
лиса
У лис в русских сказках всегда есть отчество: кем был загадочный Патрикей?
Фото: Городовой.ру

И еще несколько фактов о рыжих плутовках.

Русские сказки редко обходятся без рыжей плутовки — хитрой, ловкой, всегда на шаг впереди. И почти всегда она — Лиса Патрикеевна. Откуда взялось это «отчество» и какое отношение к лисам имеет князь Патрикей?

Имя восходит к Патрикею Наримантовичу — литовскому князю, внуку великого Гедимина, сыну князя Нариманта Туровского. В конце XIV века Патрикей стал наместником в Новгороде.

Изначально встречен с почестями, он быстро разочаровал горожан: проявил себя хитрым, двойственным политиком, покровительствовал ушкуйникам — речным разбойникам, больше занимался личным обогащением, чем защитой города. В результате был отстранён. Но память о нем осталась — как о ловком и коварном человеке.

Народ быстро перенёс это имя на животное, которое ассоциировалось с теми же качествами: лису. Так князь, сам того не желая, стал крестным отцом для прозвища «Патрикеевна», которое закрепилось за рыжей героиней фольклора.

Несколько интересных фактов о лисах

1. Лиса и компас. Во время охоты лисы ориентируются по магнитному полю Земли. Они предпочитают прыгать строго под углом северо-востока — эта особенность помогает ловить добычу даже под слоем снега.

2. Разнообразие голосов. Лиса умеет издавать до 40 разных звуков: от рычания и лая до визга и пронзительного крика, который можно спутать с человеческим. Особенно активны они в брачный сезон.

3. Семейный подход. Лисы не так уж одиноки, как принято считать. Самцы приносят пищу в логово, а лисята нередко остаются под присмотром старших братьев и сестёр из предыдущих выводков.

4. Псовые с повадками кошек. Хотя лисы относятся к псовым, у них много «кошачьих» черт: втягивающиеся когти, скрытный стиль охоты, способность лазать по деревьям. Это делает их уникальными среди хищников.

5. Фиалковый запах. Лисы источают тонкий мускусный аромат, напоминающий запах фиалок. Источник — железы у основания хвоста. Однако этот запах — не повод держать их дома: лиса — дикое животное.

6. Рыжая — не единственная. Наиболее известна красная лисица, но она же — и самая вариативная: от светло-серой до чёрной. А ещё есть песцы, фенек с огромными ушами, и тибетские лисы с почти прямоугольной мордой.

Так образ Лисы Патрикеевны стал не просто сказочным, а исторически обоснованным: за красивым мехом и пронзительным взглядом скрывается опыт вековой народной памяти — и о животных, и о правителях.

Новости по теме
Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю 3 марта 2025 20:31
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
Триумф в Выборге и небесные дороги: что произошло 24 июня в истории Петербурга Триумф в Выборге и небесные дороги: что произошло 24 июня в истории Петербурга 24 июня 2025 08:02
«Обновленный «Питер FM»: как изменится история и что останется нетронутым «Обновленный «Питер FM»: как изменится история и что останется нетронутым 23 июня 2025 18:31
Охота на дичь, дворянские чины и Кронштадтский собор: чем запомнилось 23 июня в истории Петербурга Охота на дичь, дворянские чины и Кронштадтский собор: чем запомнилось 23 июня в истории Петербурга 23 июня 2025 08:02
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».