У мудрых хозяек мошки в цветах не заводятся: поливают почву дешевым раствором

Как защитить комнатные растения от вредителей

Нужное средство есть почти в каждом доме.

Цветочные горшки часто атакуют надоедливые мошки. Но опытные цветоводы нашли решение проблемы. Они поливают почву копеечным средством.

Садовод Ирина Окунева посоветовала использовать чесночный настой. В отличие от «химии» он безвреден для человека. Понадобятся именно зубчики, а не шелуха, потому что только в них содержатся летучие вещества, отпугивающее вредителей.

«Раздавите пару зубчиков и залейте стаканом воды. Дайте средству настояться в течение пары часов, а затем полейте цветы. Обратите внимание, что это скорее профилактическое средство, чем решение уже существующей проблемы», — подчеркнула эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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