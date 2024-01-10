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У мудрых хозяек мошки в цветах не заводятся: поливают почву дешевым раствором

У мудрых хозяек мошки в цветах не заводятся: поливают почву дешевым раствором
Как защитить комнатные растения от вредителей

Нужное средство есть почти в каждом доме.

Цветочные горшки часто атакуют надоедливые мошки. Но опытные цветоводы нашли решение проблемы. Они поливают почву копеечным средством.

Садовод Ирина Окунева посоветовала использовать чесночный настой. В отличие от «химии» он безвреден для человека. Понадобятся именно зубчики, а не шелуха, потому что только в них содержатся летучие вещества, отпугивающее вредителей.

«Раздавите пару зубчиков и залейте стаканом воды. Дайте средству настояться в течение пары часов, а затем полейте цветы.

Обратите внимание, что это скорее профилактическое средство, чем решение уже существующей проблемы», — подчеркнула эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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10 января 2024 11:00
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