У нас за эту консервацию «Родину продадут», а иностранцы кривят лица, увидев в тарелке

Кабачковая икра — продукт, который прочно занял своё место в рационе россиян, став символом домашних заготовок. Однако за границей это блюдо часто встречает полное непонимание и даже отторжение.
Иностранцев, в первую очередь европейцев, смущает её мягкая, однородная консистенция, которую они считают неаппетитной. Непривычным кажется и специфический сладковато-овощной вкус, который создаёт сочетание томатной пасты, кабачков и моркови.
Кроме того, за рубежом не принято есть подобные пастообразные закуски «в чистом виде» прямо из банки, а при попытке термической обработки икра часто теряет свой вид и вкус, превращаясь в непонятную массу цвета детской неожиданности.
Таким образом, то, что в России считается классической вкусной закуской, для многих иностранцев остаётся кулинарной диковинкой сомнительного качества.