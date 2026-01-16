Городовой / Полезное / У нас за эту консервацию «Родину продадут», а иностранцы кривят лица, увидев в тарелке
У нас за эту консервацию «Родину продадут», а иностранцы кривят лица, увидев в тарелке

Опубликовано: 16 января 2026 09:15
закрутка
Фото: Городовой.ру

Кабачковая икра — продукт, который прочно занял своё место в рационе россиян, став символом домашних заготовок. Однако за границей это блюдо часто встречает полное непонимание и даже отторжение.

Иностранцев, в первую очередь европейцев, смущает её мягкая, однородная консистенция, которую они считают неаппетитной. Непривычным кажется и специфический сладковато-овощной вкус, который создаёт сочетание томатной пасты, кабачков и моркови.

Кроме того, за рубежом не принято есть подобные пастообразные закуски «в чистом виде» прямо из банки, а при попытке термической обработки икра часто теряет свой вид и вкус, превращаясь в непонятную массу цвета детской неожиданности.

Таким образом, то, что в России считается классической вкусной закуской, для многих иностранцев остаётся кулинарной диковинкой сомнительного качества.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
