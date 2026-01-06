У зимы появился невидимый инспектор: в Петербурге нейросеть с начала января нашла полсотни крыш с сосульками

В Петербурге в январе 2026 года системы, работающие на основе искусственного интеллекта, выявили первые случаи появления сосулек на крышах различных зданий. С начала месяца зафиксировано около пятидесяти таких нарушений. Об этом сообщили в ГАТИ.
Проверка выявила, что нарушения связаны как с жилыми, так и с нежилыми объектами недвижимости — их количество оказалось примерно одинаковым. По зданиям, не относящимся к жилью, были вынесены постановления на сумму 2,5 миллиона рублей.
В период новогодних каникул комплексы «Городовой» продолжили контролировать состояние кровли. В первую неделю января наледь обнаружили больше чем на 50 зданиях.
Образование сосулек связано с резкими изменениями температуры в регионе. Соблюдение порядка на крышах может предотвратить опасные ситуации для жителей и гостей города. Ответственным за здания напоминают о важности своевременной очистки кровли.
За 2025 год нейросеть «Городовой» уже фиксировала более 2400 подобных случаев. Информация об этом публиковалась в различных городских новостях.
Контролирующие структуры продолжают использовать технологии для повышения безопасности на улицах Петербурга.
