У зимы появился невидимый инспектор: в Петербурге нейросеть с начала января нашла полсотни крыш с сосульками

Опубликовано: 6 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Нейросеть помогла специалистам выявить в Санкт-Петербурге нарушения при уборке крыш на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

В Петербурге в январе 2026 года системы, работающие на основе искусственного интеллекта, выявили первые случаи появления сосулек на крышах различных зданий. С начала месяца зафиксировано около пятидесяти таких нарушений. Об этом сообщили в ГАТИ.

Проверка выявила, что нарушения связаны как с жилыми, так и с нежилыми объектами недвижимости — их количество оказалось примерно одинаковым. По зданиям, не относящимся к жилью, были вынесены постановления на сумму 2,5 миллиона рублей.

В период новогодних каникул комплексы «Городовой» продолжили контролировать состояние кровли. В первую неделю января наледь обнаружили больше чем на 50 зданиях.

Образование сосулек связано с резкими изменениями температуры в регионе. Соблюдение порядка на крышах может предотвратить опасные ситуации для жителей и гостей города. Ответственным за здания напоминают о важности своевременной очистки кровли.

За 2025 год нейросеть «Городовой» уже фиксировала более 2400 подобных случаев. Информация об этом публиковалась в различных городских новостях.

Контролирующие структуры продолжают использовать технологии для повышения безопасности на улицах Петербурга.

Юлия Аликова
Город
