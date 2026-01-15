Городовой / Полезное / Убийца печени: эта закуска спиртного токсичнее энергетиков
Убийца печени: эта закуска спиртного токсичнее энергетиков

Опубликовано: 15 января 2026 19:15
 Проверено редакцией
цитрусовые
Убийца печени: эта закуска спиртного токсичнее энергетиков
Фото: Городовой.ру

В Сети появилось предупреждение, что спиртное нельзя закусывать цитрусовыми. Чтобы разобраться, так ли это, «Городовой» обратился к врачу-наркологу Алексею Казанцеву. Специалист подтвердил, что такая комбинация действительно может навредить.

«Цитрусовые и алкоголь обезвреживаются одними и теми же ферментами, — пояснил врач. — Они вступают в конкурентные отношения.

Пока фруктоза из цитрусовых "отвлекает" ферменты, токсичный ацетальдегид — продукт распада алкоголя, вызывающий похмелье, — дольше воздействует на организм».

Это приводит к более быстрому и сильному опьянению, а также увеличивает токсическую нагрузку, поскольку расщепление спирта замедляется.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
