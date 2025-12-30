Городовой / Город / Угроза за порогом: как обычная доставка еды может впустить стафилококк в ваш дом
Угроза за порогом: как обычная доставка еды может впустить стафилококк в ваш дом

Опубликовано: 30 декабря 2025 09:30
Global Look Press / Zamir Usmanov

Жители должны проявлять дополнительную осторожность из-за возможной угрозы, связанной с оставленными на полу входных подъездов посылками.

Мнение инфекциониста Марият Мухиной привлекло внимание после роста числа заболевших ОРВИ и гриппом, что привело к временным ограничениям на посещения в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга.

В ходе беседы с Life.ru она рассказала о риске заражения при получении посылок, которые курьеры часто оставляют прямо на полу в подъезде.

Коснувшись этого вопроса, Мухина назвала ряд микроорганизмов, которые могут сохраняться на упаковках — среди них вирус гриппа, вирус, вызывающий COVID-19, ротавирусы, норовирусы, а также золотистый стафилококк, разные виды стрептококков и кишечная палочка.

По словам врача, опасность заражения особенно велика, если после контакта с заказом не вымыть руки, а затем прикоснуться к лицу.

При этом она отметила, что риск заражения можно значительно снизить, если соблюдать простые меры безопасности — мыть руки после того, как взяли посылку, и не класть упаковку на поверхности, соприкасающиеся с пищей.

«Если соблюдать гигиенический этикет — не выкладывать обёртки на поверхности, контактирующие с пищей; выбрасывать упаковку и мыть руки; вскрывать посылки чистыми руками — риск заражения низкий, но не исключён полностью.
Особенно он возрастает у людей с ослабленным иммунитетом», — пояснила специалист.

Мухина также советует дополнительно протирать упаковку спиртовыми салфетками, чтобы минимизировать вероятность передачи инфекции, и уделять внимание собственному состоянию здоровья после получения товаров.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
