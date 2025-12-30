Угроза за порогом: как обычная доставка еды может впустить стафилококк в ваш дом

Новости по теме

Не коронавирус, а ОРВИ и грипп: больницы Петербурга ограничивают посещения

Перейти

Кому «гонконгский» грипп опаснее всего: врач‑эпидемиолог назвал группы риска — проверьте, нет ли вас в списке

Перейти

Пустые парты и тихие коридоры: в Петербурге разом закрыли 85 классов из‑за гриппа и ОРВИ

Перейти

Почти четверть за семь дней: в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом взлетела на 23%

Перейти

Город на Неве под натиском вирусов: грипп и ОРВИ не отступают, заболевших стало больше

Перейти