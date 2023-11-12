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Украсите стены плакатами и обои не пострадают: про клей и скотч можно забыть

Украсите стены плакатами и обои не пострадают: про клей и скотч можно забыть
Назван простой способ наклеить плакат на стену без вреда для обоев

Нужное средство есть в ванной комнате.

Картина или плакат могут долго лежать в дальнем ящике, ожидая нужного момента. Но испортить обои клеем или скотчем просто рука не поднимается. Однако сделать так, чтобы стены не пострадали, все же можно.

Декор будет крепко держаться и при этом не оставит после себя следов, если использовать обычную зубную пасту. Нанесите маленькие горошины по углам и приклейте постер. Схватится не так быстро, как клей, зато точно легко отойдет от стены, не навредив ремонту.

На обоях после снятия плаката останутся лишь маленькие белые капли. Их можно будет легко убрать влажными салфетками, передает Дзен-канал Technotion.

Источник фото: Фото Кама Идриса на Unsplash

Общество Дом Советы
12 ноября 2023 10:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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