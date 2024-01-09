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Умные хозяйки не выбрасывают остатки сыра: готовят из них эту вкуснятину

Умные хозяйки не выбрасывают остатки сыра: готовят из них эту вкуснятину
Как можно использовать остатки подсохшего сыра

Продукт сгодится для ароматной выпечки.

Если у вас в холодильнике завалялся подсохший сыр, не спешите его выбрасывать. Из него еще можно приготовить вкусное блюдо. Возьмите на заметку рецепт сырных булочек.

Вам понадобятся:

  • мука — 250 г,
  • сыр — 120 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • яичный желток — 1 шт.,
  • сливочное масло — 50 г,
  • йогурт натуральный — 125 мл,
  • разрыхлитель — 10 г,
  • горчичный порошок — ½ ч. л.

Масло нарежьте кубиками. Добавьте к нему просеянную муку вместе с разрыхлителем и горчичным порошком. Перетрите компоненты, чтобы получилась крошка. Затем добавьте к массе половину тертого сыра, а также взбитое с йогуртом яйцо.

Замесите тесто и раскатайте его в пласт. Вырежьте круги равного размера, затем каждый из них смажьте яичным желтком и присыпьте сыром. Выпекайте булочки 15 минут при 220°C, советует портал Novate. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
9 января 2024 10:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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