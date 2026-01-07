Упадок сил на полпути: психолог раскрыла неожиданный секрет стойкой мотивации

Сохранение мотивации считается одним из ключевых факторов для успешного достижения поставленных целей.

Профессор факультета экстремальной психологии Валентина Екимова рассказала в интервью «Газете.Ru», что сохранить мотивацию при работе над долгосрочными и трудными задачами помогает постоянное внимание к основной цели.

По её словам, итоговый результат служит важнейшей опорой, позволяя не сбиваться с задуманного пути. Екимова подчёркивает значимость продуманного подхода для эффективного использования внутренних ресурсов.

Она советует регулярно отмечать даже самые небольшие успехи, не забывая поощрять себя за каждый пройденный этап.

Такой подход помогает поддерживать интерес и двигаться вперёд, даже когда задачи кажутся сложными. Специалист отмечает, что для снижения риска разочарования следует планировать реальные и посильные цели.

Валентина Екимова рекомендует дробить крупные задачи на составляющие, выставляя себе небольшие этапы.

«Цели должны быть конкретными, измеримыми, выполнимыми, значимыми и иметь срок исполнения»,

– подчёркивает она.

Этот метод помогает чётко отслеживать продвижение и сохранять уверенность в своих силах.

Профессор напомнила и о важности заботы о себе: соблюдать режим дня, грамотно организовывать рабочее место, уделять время сну и сбалансированному питанию, а также регулярно двигаться.

Всё это, по словам эксперта, напрямую связано с поддержанием работоспособности и постоянной мотивации.

Такие условия благоприятно отражаются на состоянии нервной системы и помогают справляться со сложными задачами.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».