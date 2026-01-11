Ушёл великий зритель: искусствовед Сергей Даниэль скончался в Петербурге

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни выдающийся искусствовед Сергей Даниэль на 77-м году. Он занимал пост доктора наук и профессора на факультете теории и истории искусств в Санкт-Петербургской академии художеств. Об этом сообщили 9 января в группе академии во «ВКонтакте».
Интересы Даниэля включали русское и зарубежное искусство. Он написал ряд книг, таких как «Искусство видеть», «Европейский классицизм: эпоха Пуссена, эпоха Давида» и «Рококо: от Ватто до Фрагонара». Эти работы широко применялись в преподавании и научных исследованиях.
Причина смерти искусствоведа пока не известна.
