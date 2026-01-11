Городовой / Город / Ушёл великий зритель: искусствовед Сергей Даниэль скончался в Петербурге
Ушёл великий зритель: искусствовед Сергей Даниэль скончался в Петербурге

Опубликовано: 11 января 2026 12:36
 Проверено редакцией
Городовой ру

Сергей Даниэль был петербургским историком искусств.

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни выдающийся искусствовед Сергей Даниэль на 77-м году. Он занимал пост доктора наук и профессора на факультете теории и истории искусств в Санкт-Петербургской академии художеств. Об этом сообщили 9 января в группе академии во «ВКонтакте».​

Интересы Даниэля включали русское и зарубежное искусство. Он написал ряд книг, таких как «Искусство видеть», «Европейский классицизм: эпоха Пуссена, эпоха Давида» и «Рококо: от Ватто до Фрагонара». Эти работы широко применялись в преподавании и научных исследованиях.

Причина смерти искусствоведа пока не известна.

Автор:
Юлия Аликова
Город
