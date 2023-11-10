Успейте закупиться: эти продукты пропадут с полок супермаркетов уже через один–два месяца

Осенью, когда вовсю бушуют простуда, грипп и вирусы, стоит есть как можно больше фруктов. К некоторым плодам нужно проявить особое внимание, так как уже через пару месяцев их будет невозможно найти на прилавках. А ведь они — просто кладезь полезных веществ и минералов.

Закупиться стоит грушами, яблоками, хурмой, сливами и инжиром, советует Роспотребнадзор. В конце октября–начале ноября как раз начинается сезон созревания этих фруктов, который длится всего несколько месяцев. И после его окончания плоды вновь исчезают с полок на год. Конечно, импортные товары останутся, однако стоить они будут едва ли дешевле красной икры.

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