Увлажнение, свет и отдых: три кита здорового зрения во мраке Петербурга

Как правильно сочетать свет и тень для комфортной работы.

Зимняя пора в Петербурге — это вызов для глаз. Постоянная нехватка естественного света, вынужденная работа при искусственном освещении и сухость воздуха могут приводить к усталости, снижению работоспособности и даже к развитию синдрома сухого глаза.

Офтальмолог, профессор, д.м.н., руководитель клиники доктора Куренкова Вячеслав Куренков поделился с порталом «Городовой» простыми, но эффективными методами, как уменьшить нагрузку на глаза и сохранить их здоровье в условиях “вечной темноты”.

Гигиена взгляда: спасение от аккомодационного спазма

“Делайте «правило 20–20»”, — настоятельно рекомендует профессор.

Этот простой, но научно обоснованный метод призван предотвратить перенапряжение глазных мышц.

“Каждые 20 минут — смотреть 20 секунд на объект в 5 метрах”.

Такое упражнение позволяет глазной мышце расслабиться, снижая риск развития аккомодационного спазма.

“Это снижает аккомодационный спазм и улучшает работоспособность”, — поясняет врач, подчёркивая его комплексное положительное воздействие.

Микроклимат для глаз: увлажнение — залог комфорта

В зимний период воздух в помещениях, как правило, становится сухим из-за отопления, что усугубляет состояние глаз.

“Используйте увлажняющие системы воздуха в помещениях, чтобы поддержать микроклимат, близкий к естественной среде, и дополнительно не пересушивать глаза”, — советует специалист.

Однако профессор Куренков предостерегает от самолечения:

“Не используйте увлажняющие капли без назначения офтальмолога”.

Ведь “зимой воздух сухой, а работа в тёмном помещении усиливает синдром сухого глаза”. Правильный микроклимат — первый шаг к предотвращению дискомфорта.

Рассеянный свет: даже пасмурный день полезнее

Несмотря на постоянную темноту, возможность выйти на улицу, даже в пасмурную погоду, имеет огромное значение.

“Старайтесь выходить на улицу даже в пасмурную погоду”, — призывает профессор.

Причина проста:

“Даже рассеянный дневной свет в 2–3 раза полезнее искусственного”.

Солнечные лучи, даже рассеянные через облака, несут в себе полный спектр света, необходимый для нормального функционирования зрительной системы.

Золотая середина: как избежать контрастной среды

“Главное правило экономии без вреда для зрения”, — формулирует профессор Куренков, — “Не делать освещение рабочей поверхности слишком ярко и также не делать слишком темно. Для глаз также вредна слишком контрастная обстановка: яркий экран + темная комната”.

Резкий контраст между ярким экраном и тёмным фоном вызывает излишнее напряжение и утомление глаз.

“Гораздо полезнее и экономнее включить умеренный общий свет и небольшую настольную лампу”, — рекомендует врач.

Такая комбинация обеспечивает достаточное освещение рабочей зоны, не перегружая при этом всю комнату и не увеличивая расходы электроэнергии. Этот подход также способствует созданию более комфортной и уютной атмосферы.

Подводим итоги: комплексный подход к здоровью глаз

Чтобы сохранить зрение зимой и не переплачивать за электричество, профессор Куренков обобщает ключевые рекомендации:

Выбирайте LED-лампы с низкой пульсацией.

Используйте тёплый или нейтральный белый свет (2700–4500 K).

Комбинируйте общий и локальный свет.

Не допускайте темноты вокруг монитора.

Соблюдайте зрительную гигиену и увлажняйте глаза.