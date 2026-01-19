Узнал, зачем старики в 90-е клали кирпич на газовую конфорку: целую их морщинистые руки, лайфхак гениален

В холодные зимы, когда центральное отопление в СССР работало с перебоями, жители часто искали нестандартные способы обогрева квартир. Один из таких методов — накаливание обычных керамических кирпичей на газовой плите. Раскалённые камни действительно на некоторое время отдавали тепло в комнату, создавая иллюзию решения проблемы.
Однако за этой кажущейся простотой скрывалась реальная угроза для жизни. При горении газа в условиях плохой вентиляции активно образуется угарный газ — невидимый и без запаха.
Его накопление в закрытом помещении быстро приводит к тяжёлому отравлению: сначала к головной боли и тошноте, а в критических случаях — к потере сознания и летальному исходу.
Дополнительные риски создавали сами кирпичи. Они не предназначены для прямого контакта с открытым пламенем, поэтому могли трескаться или даже разрушаться, становясь причиной пожара.
Раскалённый камень, случайно упавший на пол или прикосновение к нему, легко вызывал серьёзные ожоги или порчу имущества. Эффективность такого «обогревателя» была крайне низкой и кратковременной, не оправдывая смертельной опасности.