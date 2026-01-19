Городовой / Полезное / Узнал, зачем старики в 90-е клали кирпич на газовую конфорку: целую их морщинистые руки, лайфхак гениален
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От дворца к доходному дому: какие здания определяли облик Петербурга на рубеже XIX-XX веков Учеба
Хитрый трюк с тостовым хлебом: вот как сделать жареные пирожки, чтобы они плавали в масле, но не впитывали его внутрь Полезное
Нашел управу на соседа-Плюшкина: позвоните по этому номеру, и с ним разберутся Полезное
ВСМ построят, но электрички переключат куда: Петербург меняет потоки, а мы ждем — кажется, планы растянутся на десятки лет Город
«Чем меньше женщину мы любим» знают все: другая фраза Пушкина заставит женщин выкинуть его стихи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Происшествие Россия История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Узнал, зачем старики в 90-е клали кирпич на газовую конфорку: целую их морщинистые руки, лайфхак гениален

Опубликовано: 19 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
кирпич
Узнал, зачем старики в 90-е клали кирпич на газовую конфорку: целую их морщинистые руки, лайфхак гениален
Фото: Городовой.ру

В холодные зимы, когда центральное отопление в СССР работало с перебоями, жители часто искали нестандартные способы обогрева квартир. Один из таких методов — накаливание обычных керамических кирпичей на газовой плите. Раскалённые камни действительно на некоторое время отдавали тепло в комнату, создавая иллюзию решения проблемы.

Однако за этой кажущейся простотой скрывалась реальная угроза для жизни. При горении газа в условиях плохой вентиляции активно образуется угарный газ — невидимый и без запаха.

Его накопление в закрытом помещении быстро приводит к тяжёлому отравлению: сначала к головной боли и тошноте, а в критических случаях — к потере сознания и летальному исходу.

Дополнительные риски создавали сами кирпичи. Они не предназначены для прямого контакта с открытым пламенем, поэтому могли трескаться или даже разрушаться, становясь причиной пожара.

Раскалённый камень, случайно упавший на пол или прикосновение к нему, легко вызывал серьёзные ожоги или порчу имущества. Эффективность такого «обогревателя» была крайне низкой и кратковременной, не оправдывая смертельной опасности.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью