Дело не только в диете: ученые раскрыли секреты долголетия японцев

Японцы восхищают многих людей не только позитивным отношением к жизни, но и своим долголетием. Именно среди них больше всего людей, которые перешагнули отметку в 100 лет. Но как им это удается? Действительно ли достаточно одной лишь ежедневной зарядки и морской диеты? Врачи нашли ответ на этот вопрос.

Ученые из Страны восходящего солнца прилетали в Москву и обменивались опытом с российскими врачами. На семинарах открылось действительно много фактов, о которых раньше никто не знал.

Что едят японцы

Оказалось, что японцы обожают средиземноморскую пищу. В их рационе, конечно же, практически одни морепродукты и необработанный рис. Тело не забивается шлаками, плохим холестерином. В таких продуктах достаточно много белка, йода и магния. О фастфуде в этой стране мало кто думает. Он сделан больше для приезжих туристов. Четыре раза в неделю нужно есть яйца. Это тоже важно, уточнили доктора.

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Сахар едят в очень малых дозах и то тростниковый. Он менее вредный. Молочные продукты в рационе отсутствуют. Доктора считают это тоже является одним из важных нюансов в сохранении хорошего здоровья.

Много в пищу принимают японцы водорослей, богатых йодом, еще пищу готовят практически всегда на пару. Порции всегда маленькие, а благодаря тому, что есть нужно палочками, скорость приема трапезы снижается.

Люди старше 75 лет обязаны принимать много белка. В ином случае они просто высохнут и умрут раньше положенного срока. Также жители Японии практически не едят горячую пищу. Они употребляют свой обед и ужин в теплом состоянии. Известно, что что слишком обжигающая еда может привести к раку желудка. Также местные едят максимум 10 граммов соли, не более.

«Результат наглядный: здоровье сосудов у японцев кардинально улучшилось. И меня лично удивляет ваша русская традиция: солонка на столе и привычка досаливать все подряд, еще не попробовав», — цитирует доктора Эндо из Японии «Российская газета».

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Без спорта никуда

Конечно, без спорта не проживет до 100 лет ни один долгожитель. Все японцы обожают делать гимнастику или легкую разминку. Порой они собираются на улице и занимаются вместе под спокойную музыку. С утра по радио тоже играет бодрые мотивы, которые заставляют людей вставать с кровати и размять мышцы и суставы.

Зарядку делают в детских садах, школах, офисах и больницах. Если у местного жителя появилась свободная минутка, он выберет несколько раз присесть или подтянуться на турнике, нежели бесконечно серфить социальные сети, сидя на диване.

Источник фото: Legion-Media