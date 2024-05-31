Дело не только в диете: ученые раскрыли секреты долголетия японцев

Японцы восхищают многих людей не только позитивным отношением к жизни, но и своим долголетием. Именно среди них больше всего людей, которые перешагнули отметку в 100 лет. Но как им это удается? Действительно ли достаточно одной лишь ежедневной зарядки и морской диеты? Врачи нашли ответ на этот вопрос.
Ученые из Страны восходящего солнца прилетали в Москву и обменивались опытом с российскими врачами. На семинарах открылось действительно много фактов, о которых раньше никто не знал.
Что едят японцы
Оказалось, что японцы обожают средиземноморскую пищу. В их рационе, конечно же, практически одни морепродукты и необработанный рис. Тело не забивается шлаками, плохим холестерином. В таких продуктах достаточно много белка, йода и магния. О фастфуде в этой стране мало кто думает. Он сделан больше для приезжих туристов. Четыре раза в неделю нужно есть яйца. Это тоже важно, уточнили доктора.
Сахар едят в очень малых дозах и то тростниковый. Он менее вредный. Молочные продукты в рационе отсутствуют. Доктора считают это тоже является одним из важных нюансов в сохранении хорошего здоровья.
Много в пищу принимают японцы водорослей, богатых йодом, еще пищу готовят практически всегда на пару. Порции всегда маленькие, а благодаря тому, что есть нужно палочками, скорость приема трапезы снижается.
Люди старше 75 лет обязаны принимать много белка. В ином случае они просто высохнут и умрут раньше положенного срока. Также жители Японии практически не едят горячую пищу. Они употребляют свой обед и ужин в теплом состоянии. Известно, что что слишком обжигающая еда может привести к раку желудка. Также местные едят максимум 10 граммов соли, не более.
«Результат наглядный: здоровье сосудов у японцев кардинально улучшилось. И меня лично удивляет ваша русская традиция: солонка на столе и привычка досаливать все подряд, еще не попробовав», — цитирует доктора Эндо из Японии «Российская газета».
Без спорта никуда
Конечно, без спорта не проживет до 100 лет ни один долгожитель. Все японцы обожают делать гимнастику или легкую разминку. Порой они собираются на улице и занимаются вместе под спокойную музыку. С утра по радио тоже играет бодрые мотивы, которые заставляют людей вставать с кровати и размять мышцы и суставы.
Зарядку делают в детских садах, школах, офисах и больницах. Если у местного жителя появилась свободная минутка, он выберет несколько раз присесть или подтянуться на турнике, нежели бесконечно серфить социальные сети, сидя на диване.
Источник фото: Legion-Media