В центре Петербурга может появиться станция-призрак: что происходит со строительством «Знаменской»?
В центре Петербурга может появиться станция-призрак: что происходит со строительством «Знаменской»?

Опубликовано: 16 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
Строительство станции метро «Знаменская» на Красносельско-Калининской линии Петербурга находится на стадии подготовки к основным работам. В комитете по строительству города сообщили, что открытие станции планируется провести одновременно с запуском пересадок на ближайшие действующие станции — «Маяковская» и «Площадь Восстания». Именно через эти транспортные узлы пассажиры смогут выходить в город.

В комитете отметили, что к строительству вестибюля станции «Знаменская» специалисты приступят после того, как будет завершена работа над станцией «Суворовская». О сроках завершения этого этапа не сообщается, однако подчеркнули, что работы идут в соответствии с графиком.

Юлия Аликова
