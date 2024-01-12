Больше не будете воротить нос от перловки: по эстонскому рецепту получится объеденье

Сложно придумать действительно оригинальное блюдо, если речь идет о перловке. Но, вопреки заблуждениям, она может служить не только дополнением к мясу или супам. В Эстонии из дешевой крупы готовят необыкновенную вкуснятину.

Для каши по-мульгски понадобится:

перловая крупа — 100 г,

картофель — 500 г,

свинина — 300 г,

лук — 200 г,

растительное масло — 2 ст.л.,

соль по вкусу.

Обжарьте перловку на сухой сковороде до золотистости. Переложите ее в кастрюлю, туда же отправьте почищенный картофель и налейте воды так, чтобы она полностью покрывала продукты. Варите на медленном огне, а после закипания добавьте соль. Под крышкой блюдо приготовится через 90 минут.

Теперь можно заняться мясом. Нарежьте его на кубики, а лук — полукольцами. Обжарьте свинину с добавлением специй и соли. В конце засыпьте овощи и перемешайте. Заготовка должна получится румяной.

Перловку с картофелем нужно размять толкушкой в пюре. Подавайте кашу, поместив в серединку мясную зажарку, говорится на сайте «Аймкук».

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