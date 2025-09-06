Городовой / Общество / В кабине машиниста поезда есть руль: зачем он там, если состав идет по рельсам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

В кабине машиниста поезда есть руль: зачем он там, если состав идет по рельсам

Опубликовано: 6 сентября 2025 16:31
руль поезд
В кабине машиниста поезда есть руль: зачем он там, если состав идет по рельсам
Фото: Городовой.ру

Многих смущает, других забавляет.

В поезде действительно можно встретить «руль», но он не имеет никакого отношения к повороту состава. Машинист не управляет направлением движения — поезд едет строго по рельсам.

На старых советских тепловозах этот круглый элемент использовался как контроллер тяги — фактически аналог педали газа в автомобиле.

Поворачивая его, машинист регулировал подачу топлива и мощность двигателя. Такая форма была выбрана для удобства: руль позволял точнее контролировать положение клапана и плавно менять тягу.

Сегодня «рули» почти исчезли. В современных локомотивах их заменили компактные электронные рычаги и панели управления. Поезд, как и прежде, не «рулит» в привычном смысле, но регулирует скорость теперь уже совсем другими методами.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще