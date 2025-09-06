В кабине машиниста поезда есть руль: зачем он там, если состав идет по рельсам

В поезде действительно можно встретить «руль», но он не имеет никакого отношения к повороту состава. Машинист не управляет направлением движения — поезд едет строго по рельсам.
На старых советских тепловозах этот круглый элемент использовался как контроллер тяги — фактически аналог педали газа в автомобиле.
Поворачивая его, машинист регулировал подачу топлива и мощность двигателя. Такая форма была выбрана для удобства: руль позволял точнее контролировать положение клапана и плавно менять тягу.
Сегодня «рули» почти исчезли. В современных локомотивах их заменили компактные электронные рычаги и панели управления. Поезд, как и прежде, не «рулит» в привычном смысле, но регулирует скорость теперь уже совсем другими методами.