В кафе быстрого питания больше не захочется: сочный тортилья-бургер приготовите за 10 минут

Если ваши домашние обожают сочные бургеры, не спешите заказывать их в сервисах доставки или отправляться в рестораны быстрого питания. Новый вариант блюда можно легко приготовить дома из того, что есть в холодильнике.
Вам понадобятся:
- тортилья или пшеничная лепешка — 2 шт.,
- фарш — 300 г,
- лук — 1/4 головки,
- соленые огурцы — 2 шт.,
- сыр в ломтиках — 2 шт.,
- помидор — 1 шт.,
- соль, сушеный чеснок, перец по вкусу,
- любимый соус.
Сперва нужно приправить фарш специями и хорошенько его перемешать. Далее выкладываем мясо на лепешки и обжариваем со стороны начинки в течение шести минут.
После смазываем изделие соусом, выкладываем сверху, сыр, помидоры, огурцы и лук. Складываем лепешку пополам — и можно подавать к столу, пишет автор Youtube-канала «Арзу Аскерова».
Источник фото: Youtube-канал «Арзу Аскерова»
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