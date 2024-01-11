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В кафе быстрого питания больше не захочется: сочный тортилья-бургер приготовите за 10 минут

В кафе быстрого питания больше не захочется: сочный тортилья-бургер приготовите за 10 минут
Как приготовить бургеры из лепешек

Дети оценят по достоинству.

Если ваши домашние обожают сочные бургеры, не спешите заказывать их в сервисах доставки или отправляться в рестораны быстрого питания. Новый вариант блюда можно легко приготовить дома из того, что есть в холодильнике.

Вам понадобятся:

  • тортилья или пшеничная лепешка — 2 шт.,
  • фарш — 300 г,
  • лук — 1/4 головки,
  • соленые огурцы — 2 шт.,
  • сыр в ломтиках — 2 шт.,
  • помидор — 1 шт.,
  • соль, сушеный чеснок, перец по вкусу,
  • любимый соус.

Сперва нужно приправить фарш специями и хорошенько его перемешать. Далее выкладываем мясо на лепешки и обжариваем со стороны начинки в течение шести минут.

После смазываем изделие соусом, выкладываем сверху, сыр, помидоры, огурцы и лук. Складываем лепешку пополам — и можно подавать к столу, пишет автор Youtube-канала «Арзу Аскерова».

Источник фото: Youtube-канал «Арзу Аскерова»

Источник фото: vecstock/freepik

Общество Рецепты
11 января 2024 13:00
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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