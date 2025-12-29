Городовой / Полезное / В какие месяцы точно рождаются долгожители: подгадывайте заранее, их всего 4
В какие месяцы точно рождаются долгожители: подгадывайте заранее, их всего 4

Опубликовано: 29 декабря 2025 15:03
долголетие
В какие месяцы точно рождаются долгожители: подгадывайте заранее, их всего 4
Фото: Городовой.ру

Либо проверьте, есть ли у вас шанс дожить до седых бровей.

Кто не мечтает раскрыть секрет долголетия? Астрологи с радостью подбрасывают «сенсацию»: оказывается, шанс прожить до 100 лет выше у рожденных в определенные месяцы. Но давайте посмотрим на их аргументы без розовых очков.

Специалисты по звездам заявляют, что мужчинам-долгожителям стоит искать среди Овнов, Тельцов, Близнецов и Козерогов. В качестве козыря приводят пример японца Дзироэмона Кимуры, прожившего 116 лет и родившегося 19 апреля (под знаком Овна).

Забывая упомянуть, что сам Кимура секретом своего возраста считал здоровый образ жизни и питание, а вовсе не дату рождения.

При этом «ненаучные» знаки вроде Рака, Стрельца или Скорпиона, по их же логике, обречены на меньшую продолжительность жизни. Удобно, не правда ли?

Вывод прост: доверять таким «исследованиям» — все равно что гадать на кофейной гуще. Настоящее долголетие строится на генетике, медицине, образе жизни и качестве окружающей среды, а не на положении звезд в момент вашего рождения. Не ищите волшебный месяц — лучше сходите на профилактический осмотр.

Игорь Мустафин
