В какие месяцы точно рождаются долгожители: подгадывайте заранее, их всего 4

Кто не мечтает раскрыть секрет долголетия? Астрологи с радостью подбрасывают «сенсацию»: оказывается, шанс прожить до 100 лет выше у рожденных в определенные месяцы. Но давайте посмотрим на их аргументы без розовых очков.
Специалисты по звездам заявляют, что мужчинам-долгожителям стоит искать среди Овнов, Тельцов, Близнецов и Козерогов. В качестве козыря приводят пример японца Дзироэмона Кимуры, прожившего 116 лет и родившегося 19 апреля (под знаком Овна).
Забывая упомянуть, что сам Кимура секретом своего возраста считал здоровый образ жизни и питание, а вовсе не дату рождения.
При этом «ненаучные» знаки вроде Рака, Стрельца или Скорпиона, по их же логике, обречены на меньшую продолжительность жизни. Удобно, не правда ли?
Вывод прост: доверять таким «исследованиям» — все равно что гадать на кофейной гуще. Настоящее долголетие строится на генетике, медицине, образе жизни и качестве окружающей среды, а не на положении звезд в момент вашего рождения. Не ищите волшебный месяц — лучше сходите на профилактический осмотр.