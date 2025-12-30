В Кронштадте оживут ледяные чудеса: Якорная площадь готовит новогоднее волшебство с сюрпризом на фасаде собора

На главном фасаде Морского собора появятся световые картины, навеянные российскими ремёслами и народными традициями. На мероприятии свои произведения покажут художники, участвующие во всероссийских и международных конкурсах цифрового искусства, а также мастера художественной школы.
В экспозиции будут сочетаться новаторские решения в области световых инсталляций и классические изобразительные работы.
Кроме того, гостей ждут три отдельно оформленные зоны для фотографий. Здесь световые объекты постепенно переплетаются с образами острова Котлин, отражая атмосферу приближающегося Рождества. Эффектные декорации позволят сделать памятные снимки.
Ежедневно мероприятие будет принимать посетителей с 18:00 до 22:00 и продлится до 14 января. В ночь на 1 января праздничная площадка будет открыта дольше обычного — гостей приглашают оставаться до трёх часов ночи.
Каждый желающий сможет лично полюбоваться световыми инсталляциями или сделать фотографии на специально оборудованных локациях.
