Городовой / Город / В Кронштадте оживут ледяные чудеса: Якорная площадь готовит новогоднее волшебство с сюрпризом на фасаде собора
В Кронштадте оживут ледяные чудеса: Якорная площадь готовит новогоднее волшебство с сюрпризом на фасаде собора

Опубликовано: 30 декабря 2025 20:45
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

На фасаде Морского собора будут представлены произведения, вдохновлённые традиционными ремёслами и народным творчеством России, созданные мастерами изобразительных искусств и участниками фестивалей цифрового искусства, а также появятся три авторские фотозоны с объемными световыми эффектами.

На главном фасаде Морского собора появятся световые картины, навеянные российскими ремёслами и народными традициями. На мероприятии свои произведения покажут художники, участвующие во всероссийских и международных конкурсах цифрового искусства, а также мастера художественной школы.

В экспозиции будут сочетаться новаторские решения в области световых инсталляций и классические изобразительные работы.

Кроме того, гостей ждут три отдельно оформленные зоны для фотографий. Здесь световые объекты постепенно переплетаются с образами острова Котлин, отражая атмосферу приближающегося Рождества. Эффектные декорации позволят сделать памятные снимки.

Ежедневно мероприятие будет принимать посетителей с 18:00 до 22:00 и продлится до 14 января. В ночь на 1 января праздничная площадка будет открыта дольше обычного — гостей приглашают оставаться до трёх часов ночи.

Каждый желающий сможет лично полюбоваться световыми инсталляциями или сделать фотографии на специально оборудованных локациях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
