В Крым через новые территории на авто: плюсы, минусы и нюансы поездки

Москва — Ялта, но не через мост. Дочка героини, погостив у родителей на побережье, решила ехать обратно не по привычному маршруту, а «в объезд»: через Джанкой, Мелитополь, Мариуполь, Ростов — и только потом в Подмосковье.

Решение рискованное, но, как выяснилось, не такое уж и плохое.

Навигатор в Ялте до последнего убеждал: по Крымскому мосту быстрее. Только он не знает, что мост могут в любой момент перекрыть. Или что летом — пробка на сотни машин.

А иногда и больше. Зато в объезд — машин меньше, нервы крепче, и шанс «встрять» почти нулевой. Главное — держать паспорт наготове: блокпосты строгие, не до шуток.

Плюсы

Связь и интернет не пропадали ни на минуту — от Джанкоя до самого Ростова.

Машин почти нет, дорога — ровная, местами свежеположенная. Можно и «притопить».

GPS работает стабильно, в отличие от Краснодарского края, где, по словам дочки, ехала «вслепую по табличкам, как в 90-е».

Платных дорог нет.

Трафика минимум, атмосфера спокойная.

А ещё — неожиданные открытия: посмотреть Мелитополь и Мариуполь из окна машины мало кому доводилось.

Минусы

Задержка на Ростовском КПП (но терпимая).

Поездку немного подпортила непогода.

И да, кулинарная трагедия в финале: красивая малина в магазине оказалась кислой как лимон и была безжалостно выброшена.

Важное уточнение

Поездку лучше планировать на светлое время суток: вечером действует комендантский час. Летом — с 23:00 до 5:00. Осенью и весной — ещё раньше.

Вывод: маршрут через Новые территории может стать не только альтернативой, но и полноценной заменой привычной дороги. Без нервов, с новыми впечатлениями — и при хорошем раскладе даже быстрее. Только малину не берите.