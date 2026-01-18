В Ленинградский зоопарк пожаловали загадочные пернатые гости — посетителей ждёт встреча с диковинкой!

В Ленинградском зоопарке появились новые обитатели. Из столицы прибыли две гималайские моналы — самец и самка возрастом около года. Оба прошли обязательный карантин и уже находятся во вольере напротив павильона хищников возле бассейна с белым медведем.

Сотрудники зоопарка отмечают:

"Сейчас самое подходящее время увидеть этих птиц, ведь к зимним холодам они особенно красивы".

Эти представители семейства фазановых происходят из горных районов Центральной Азии. В естественной среде обитания их можно встретить в Тибете, Гималаях и у подножий Эвереста, где они поднимаются на высоту до 5 тысяч метров.

В тёплый сезон моналы обитают на склонах гор и альпийских лугах, иногда добираясь вплоть до снежных линий. Когда наступает зима, птицы опускаются в хвойные или смешанные леса, густо заросшие рододендроном и бамбуком. Таким образом, их образ жизни тесно связан с суровыми условиями высокогорья.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».