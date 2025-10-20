В московском метро начали за деньги бороться с шумом: Петербургу пока остается только завидовать

Если инициатива приживется, то может и в Северной столице появится новшество.

В столичном метро теперь можно спрятаться от мира — прямо между турникетами. Москва запустила кабины тишины: полмиллиона рублей за коробку размером со шкаф, где можно поговорить, поработать или просто побыть одному. Петербургу до такого ещё далеко — у нас уединиться можно только натянув наушники и капюшон.

Капсулы официально называются «акустические кабины». Первые появились на «Комсомольской» и «Нижегородской». Внутри — стол, розетки, вентиляция, диммер и стул, который шатается, будто из ИКЕА. Пространства — меньше квадрата, но хватит, чтобы записать подкаст, выдохнуть или написать заявление об увольнении.

Шум метро почти не проникает внутрь — протестировали на орущей безбилетнице. За дверью истерика, а внутри тишина, как в купе на отстое. Главное, не забыть выйти: пока сервис бесплатный, но позже обещают брать 150 рублей за 15 минут, отмечает КП.

Москва снова обошла всех, превратив даже шум метро в бизнес-класс. А в Петербурге пока единственная кабина тишины — это пустое купе в «Сапсане», если повезёт.