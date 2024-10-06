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В Москве явно дешевле: стало известно, во сколько обойдется обычный обед в кафе Петербурга

6 октября 2024 10:00
В Москве явно дешевле: стало известно, во сколько обойдется обычный обед в кафе Петербурга
В Москве явно дешевле: стало известно, во сколько обойдется обычный обед в кафе Петербурга
Фото Городовой.ру

Средник чек может напугать даже туристов с деньгами.

В 2024 году Петербург обогнал Москву по росту цен в заведениях общественного питания. По итогам девяти месяцев средний чек в ресторанах и барах Северной столицы составил более 3,5 тысячи рублей, а в кафе и столовых — 806 рублей. За год цены выросли на 14% и 10% соответственно.

Для сравнения, в Москве рост оказался немного меньше: чек в ресторанах и барах вырос на 11-12%, составив 2,4 тысячи рублей, а в кафе и столовых — 793 рубля. Эти данные предоставил сервис «Чек Индекс».

Интересно, что общероссийские показатели оказались ниже. В среднем по России посещение ресторана или бара обойдется в 1,69 тысячи рублей, а кафе или столовой — в 740 рублей, при годовом росте цен на 10-12%.

Однако, несмотря на рост цен, посещаемость ресторанов и баров в Петербурге сократилась на 1%. В то же время интерес к более доступным кафе и столовым вырос на 2%, что говорит о перемещении спроса в сторону более бюджетных заведений.

Ранее мы писали, что сразу несколько арт-пространств откроются в Северной столице. Не только же по кафе ходить.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город ЕдаСанкт-ПетербургМосква
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