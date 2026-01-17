В Петербург мчится циклон: на выходных северная столица внезапно сменит мороз на весеннюю оттепель

В Санкт-Петербурге 17 января ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. По данным Михаила Леуса, представляющего Центр погоды «Фобос», в течение субботы в регион приблизится циклон, который приведет к повышению температуры воздуха. Атмосферный фронт движется из акватории Баренцева моря и вскоре достигнет территории Ленинградской области.
С наступлением вечера столбики термометров в Петербурге покажут от –7 до –9 градусов, в Ленинградской области – от –5 до –10 градусов. Ветер юго-западного направления составит 3–8 метров в секунду. Давление в атмосфере изменится незначительно и зафиксируется на отметке 777 мм ртутного столба, что примерно на 16–18 единиц выше привычных значений для этого времени года.
Михаил Леус уточнил:
«Температура воздуха –7…–9 градусов, в Ленинградской области –5…–10 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы на 16–18 единиц».
К воскресенью циклон достигнет Санкт-Петербурга, однако 18 января также не ожидается осадков. В ночное время температура опустится до –8…–10 градусов, днем потеплеет до –2…–4 градусов.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».