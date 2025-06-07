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В Петербурге 19 века родители мечтали, чтобы их дети попали в колонию на лето: вот почему

Опубликовано: 7 июня 2025 12:31
Дети, прошлое
В Петербурге 19 века родители мечтали, чтобы их дети попали в колонию на лето: вот почему
Фото: Городовой.ру

Такой пансион им мог только сниться.

Пока дети из зажиточных семей проводили лето на собственных дачах или в поездках за границу, у детей рабочих, приказчиков и портных выбор был куда скромнее. Но и их старались вывезти из душного Петербурга — хоть на время. Ведь городская атмосфера была вредной: сырой климат, скученность, болезни. Особенно свирепствовал туберкулёз.

Ещё в 1876 году швейцарский пастор Бион организовал первую летнюю детскую «колонию» — прообраз лагеря — и повёз детей на природу.

Идея пришлась по душе и быстро распространилась в России. В царском Петербурге к 1917 году действовало до 50 таких колоний и около 20 благотворительных обществ, которые помогали семьям с детьми.

Кто мог попасть?

В первую очередь — слабые и больные дети из бедных семей. Если оставались места, принимали и «прилежных» учеников. Родители ничего не платили: расходы брали на себя благотворители или Императорское человеколюбивое общество, основанное ещё Александром I.

Программа общества звучала так: «выводить из нищеты тех, кои трудами своими и промышленностью себя пропитывать могут».

Обычно дети уезжали на 1,5 месяца, затем сменялись следующими группами. География — пригородные дачи: Сестрорецк, Петергоф, Лисий Нос, Песочная.

Как проходили «каникулы»?

Это были не просто прогулки в лесу. День начинался с утренней молитвы, затем — занятия по литературе, ручной труд, рукоделие, обучение ремёслам. После обеда — прогулки, вечером — рисование, лепка и чтение.

Даже в скромных условиях организаторы старались не просто отвлечь детей от городской суеты, но и научить полезным навыкам — тем самым «трудам», которые могли пригодиться в будущем.

Так выглядело лето у тех, кто «своей промышленностью себя пропитывать мог». Это была не романтика и не отдых в современном понимании, но возможность выжить, научиться и вернуться в город хоть немного окрепшими.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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