Семьи досрочно получат детские пособия перед Новым годом

Социальный фонд России сообщил о досрочном завершении выплат всех детских пособий в преддверии новогодних праздников. Выплаты на декабрь, включая единое пособие на детей до 17 лет, поддержку беременных женщин и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, будут перечислены уже 25 декабря.

Это коснется семей, получающих средства через банки. Тем, кто использует почтовую доставку, выплаты произведут в январе в соответствии с графиком работы отделений.

Кроме того, до 25 декабря включительно будут выплачены другие пособия, например, из материнского капитала на детей до трех лет и средства для семей с детьми военнослужащих по призыву. Для родителей в декрете предусмотрены дополнительные выплаты по уходу за малышами.

Также партия «Единая Россия» включила в обновленную «Народную программу» новые меры поддержки семей, которые анонсировали на съезде. Эти инициативы помогут улучшить социальную защиту семей с детьми, сообщает источник.