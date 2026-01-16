В Петербурге кофейни исчезают быстрее, чем вы успеваете заказать второй круассан

В течение 2025 года на главных улицах Петербурга отмечалось преобладание закрытия торговых точек над открытием новых. Вместе с тем, несмотря на эту тенденцию, в преддверии зимних праздников в городе появились новые заведения, а крупнейшие торговые сети уже объявили о планах по расширению присутствия в 2026 году. Этот тренд особенно заметен на крупнейших торговых маршрутах мегаполиса.

Директор департамента торговой недвижимости компании Nikoliers Юлия Кузнецова отметила, что в 2025 году на центральных улицах Санкт-Петербурга было открыто 72 новых магазина, что значительно ниже показателя 2024 года, когда появилось 106 новых объектов. Большинство новинок пришлось на направления одежды, обуви и сферу общественного питания: 67% всех появившихся точек открылись именно в этих сегментах. По её данным, магазины одежды пополнились двадцатью пятью адресами, а в сфере ресторанного бизнеса и кафе открылось двадцать три заведения.

В последнем квартале 2025 года в городе завершили работу тридцать пять объектов, связанных с организацией питания, причём число закрытий оказалось выше числа недавно появившихся. На ключевых улицах Петербурга к концу года действовало более трёхсот заведений общественного питания различных форматов. По разным оценкам, статистические данные могут меняться в зависимости от подхода к подсчёту.

Анна Лапченко, представитель NF Group, подчеркнула, что, согласно их анализу, в 2025 году на главных торговых улицах появилось более двухсот новых заведений. Такая разница объясняется применением различных методик исследования рынка. Несмотря на расхождение в статистике, общий тренд эксперты характеризуют как сдержанный по сравнению с предыдущими годами.

В 2024 году число новых объектов питания превышало сто семьдесят. Наибольшая динамика зафиксирована у традиционных ресторанов и кафе — они заняли 30% открытий. Далее по количеству следуют кофейни (22%) и бары/пабы (20%).

Пекарни и кондитерские получили 18% в общей структуре рынка за тот год, а оставшийся сегмент заняли закусочные, столовые и иные форматы заведений. За тот же период в 2024 году прекратили работу сто пятьдесят три предприятия общепита, причём больше трети из них (36%) представляли собой именно рестораны и кафе. Количество новых заведений тогда превышало число закрытых, что отличало ситуацию от 2025 года.

