В Петербурге концерт Вани Дмитриенко закончился не бисом, а давкой у вешалок

Вечером 3 января на сцене, расположенной на Арсенальной набережной, завершилось выступление популярного певца Вани Дмитриенко. Однако после окончания концерта посетители столкнулись со значительной проблемой в зоне гардероба: образовалась серьезная толкучка, препятствовавшая людям быстро выйти из здания. Об этом рассказала Диана Тимошенко, присутствовавшая на мероприятии.
По словам Дианы, в холле сразу после окончания шоу образовалась большая толпа, и люди начали требовать у гардеробщиков вернуть им их вещи. В этот момент сотрудники гардероба запутались, не справлялись с потоком, и часть посетителей получала не свои предметы одежды. Отсутствие четкого порядка еще больше усугубило ситуацию.
Диана отметила, что посещала различные концерты, но подобное ей пришлось наблюдать впервые. Толпе пришлось ждать свои вещи на протяжении примерно двух часов. Она также добавила, что некоторым становилось плохо, и скорая помощь привозила медицинских работников; несколько человек вынесли из здания на руках.
В какой-то момент сотрудники гардероба стали допускать к вещам всего по два человека, чтобы гости самостоятельно могли отыскать свои куртки и пальто. Благодаря этому часть людей смогла выбраться наружу. Стало известно, что девушка таким образом сама смогла получить свои вещи и покинуть помещение.
Журналисты попытались получить комментарии от представителей артиста по поводу возникшей давки, однако ответа по данной ситуации не последовало.
