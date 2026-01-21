Городовой / Город / В Петербурге ожидают снежное волшебство: какие еще готовит сюрпризы погода в Северной столице
Опубликовано: 21 января 2026 05:26
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Климатическая ситуация в Санкт-Петербурге 21 января, формируется под влиянием антициклона, пришедшего с восточного направления.

Несмотря на повышение атмосферного давления, облачность сохраняется, в отдельных районах возможен снег. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

На территории города температура от минус трех до минус пяти градусов, в Ленинградской области — в пределах от минус двух до минус семи.

Ветер слабый, дующий с северо-востока, скорость его составит от двух до семи метров в секунду. Давление увеличится до отметки 770 миллиметров ртутного столба, что превышает характерные показатели для этого времени.

В течение четверга существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы температура опустится до минус девяти — минус одиннадцати, а днем будет чуть теплее: столбик термометра покажет от минус семи до минус девяти градусов.

Ранее стало известно, что к концу недели ночные температуры в Санкт-Петербурге могут достичь минус двадцати.

Автор:
Юлия Аликова
