В Петербурге ожидают снежное волшебство: какие еще готовит сюрпризы погода в Северной столице

Климатическая ситуация в Санкт-Петербурге 21 января, формируется под влиянием антициклона, пришедшего с восточного направления.
Несмотря на повышение атмосферного давления, облачность сохраняется, в отдельных районах возможен снег. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды «Фобос».
На территории города температура от минус трех до минус пяти градусов, в Ленинградской области — в пределах от минус двух до минус семи.
Ветер слабый, дующий с северо-востока, скорость его составит от двух до семи метров в секунду. Давление увеличится до отметки 770 миллиметров ртутного столба, что превышает характерные показатели для этого времени.
В течение четверга существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы температура опустится до минус девяти — минус одиннадцати, а днем будет чуть теплее: столбик термометра покажет от минус семи до минус девяти градусов.
Ранее стало известно, что к концу недели ночные температуры в Санкт-Петербурге могут достичь минус двадцати.
