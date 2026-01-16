Городовой / Город / В Петербурге предложили судить подростков как взрослых: возраст планируют снизить до 13 лет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заправки под прицелом ФАС: проверят цены на продукты первой нужды Город
Врач раскрыл секрет: как высыпаться в нон-стоп ритме и супер-восстанавливаться Город
Часовая сенсация: сколько минимум заплатят за один час труда в России – готовятся перемены Город
Почему февраль пощадит трудяг: в какую неделю россияне будут работать всего четыре дня? Город
РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

В Петербурге предложили судить подростков как взрослых: возраст планируют снизить до 13 лет

Опубликовано: 16 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
В Петербурге предложили судить подростков как взрослых: возраст планируют снизить до 13 лет
Городовой ру

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили уменьшить возраст, с которого наступает уголовная ответственность, до 13 лет. Первопричиной для подготовки такой инициативы стали перемены в характере подростковой преступности — отмечается, что всё чаще противоправные поступки совершают лица, не достигшие 14 лет.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что фиксируется рост осознанных действий и агрессии среди подростков младшего возраста, а также увеличение случаев втягивания детей в организованные преступные группы. По мнению Алексея Зинчука, автора инициативы, предоставление 13-летним полной безнаказанности формирует у них ощущение вседозволенности, что может привести к повторным правонарушениям. Депутат заявил:

«Иммунитет от уголовной ответственности для подростков 13 лет создает чувство безнаказанности, а также провоцирует рецидивы».

Инициаторы законопроекта считают, что современные подростки уже обладают способностью к осмысленным поступкам и способны не только планировать противоправные действия, но и вступать в сговор.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью