В Петербурге предложили судить подростков как взрослых: возраст планируют снизить до 13 лет

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили уменьшить возраст, с которого наступает уголовная ответственность, до 13 лет. Первопричиной для подготовки такой инициативы стали перемены в характере подростковой преступности — отмечается, что всё чаще противоправные поступки совершают лица, не достигшие 14 лет.
В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что фиксируется рост осознанных действий и агрессии среди подростков младшего возраста, а также увеличение случаев втягивания детей в организованные преступные группы. По мнению Алексея Зинчука, автора инициативы, предоставление 13-летним полной безнаказанности формирует у них ощущение вседозволенности, что может привести к повторным правонарушениям. Депутат заявил:
«Иммунитет от уголовной ответственности для подростков 13 лет создает чувство безнаказанности, а также провоцирует рецидивы».
Инициаторы законопроекта считают, что современные подростки уже обладают способностью к осмысленным поступкам и способны не только планировать противоправные действия, но и вступать в сговор.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».