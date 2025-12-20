Городовой / Город / В Петербурге рассказали о часах Владимира Путина
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Хлебцы, мясо, греча и блюда, которыми кормят в поездах «Таврии»: из Петербурга в Севастополь сумку еды можно не везти Общество
Армянин с рынка научил покупать сочные мандарины с тонкой шкуркой: вот на что реально важно смотреть Полезное
Ограбила банк — и не за решётку: в Петербурге мошенницу решили не помещать в СИЗО Город
Кем хотят стать школьники в России: обнародован список профессий мечты — готовьтесь удивляться Город
Князья гордились этим званием: как слово «дурак» превратилось из почета в смертельное оскорбление Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

В Петербурге рассказали о часах Владимира Путина

Опубликовано: 20 декабря 2025 15:30
В Петербурге рассказали о часах Владимира Путина
В Петербурге рассказали о часах Владимира Путина
Городовой ру

Корпус изделия изготовлен из белого золота.

В Санкт-Петербурге выставлены на продажу наручные часы, идентичные тем, что были изготовлены для президента России Владимира Путина.

Их стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. Как стало известно, три года назад президент единожды заказывал эту модель, сообщает 78.ru.

На циферблате часов можно увидеть аббревиатуру «И.П.Ф.» — это Императорская петергофская фабрика.

В нижней части расположен надпись «Петергоф», а на оборотной стороне имеется изображение герба Российской Федерации и дата основания фабрики — 1721 год. Для изготовления корпуса использовано белое золото.

Подобные часы пользуются спросом, а некоторые клиенты приобретают модель именно потому, что она аналогична тем, что носит глава государства.

Ожидается, что вскоре в продаже появятся экземпляры из жёлтого золота. Предполагаемая цена новых вариантов составит 2,2 миллиона рублей.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью