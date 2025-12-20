В Петербурге рассказали о часах Владимира Путина

В Санкт-Петербурге выставлены на продажу наручные часы, идентичные тем, что были изготовлены для президента России Владимира Путина.
Их стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. Как стало известно, три года назад президент единожды заказывал эту модель, сообщает 78.ru.
На циферблате часов можно увидеть аббревиатуру «И.П.Ф.» — это Императорская петергофская фабрика.
В нижней части расположен надпись «Петергоф», а на оборотной стороне имеется изображение герба Российской Федерации и дата основания фабрики — 1721 год. Для изготовления корпуса использовано белое золото.
Подобные часы пользуются спросом, а некоторые клиенты приобретают модель именно потому, что она аналогична тем, что носит глава государства.
Ожидается, что вскоре в продаже появятся экземпляры из жёлтого золота. Предполагаемая цена новых вариантов составит 2,2 миллиона рублей.
