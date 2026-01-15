Городовой / Город / В Петербурге зарплаты взлетели: средняя — 122 тысячи рублей
В Петербурге зарплаты взлетели: средняя — 122 тысячи рублей

Опубликовано: 15 января 2026 09:45
За год показатель увеличился на 7,5 процента.

В октябре 2025 года, по информации Петростата, в Санкт-Петербурге средний уровень начисленных зарплат достиг 122 тысячи рублей, а в Ленинградской области этот показатель составил 94 тысячи рублей. Если сравнивать с октябрём предыдущего года, то реальные доходы горожан выросли на 7,5 процента. В регионе зафиксирован рост реальных заработков на 5,7 процента за год.

По состоянию на конец ноября 2025 года общая сумма просроченных выплат по зарплате в Петербурге оценивалась в 3,6 миллиона рублей. В Ленинградской области задолженность составила 9,1 миллиона рублей. В октябре долг в области равнялся 21,7 процента, и уменьшился на 19,1 процента по сравнению с ноябрём 2024 года.

  • Средняя зарплата в Санкт-Петербурге — 122 000 рублей
  • Средняя зарплата в Ленинградской области — 94 000 рублей
  • Реальный рост зарплаты в городе — 7,5 %
  • Реальный рост зарплаты в области — 5,7 %

