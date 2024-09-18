Беременна треть жизни: 36-летняя петербурженка родила 12-го ребенка

Жительница Петербурга Александра Федорова стала матерью в 12-й раз. Мальчик родился через 10 минут после ее поступления в роддом №10. Его вес составил 4710 грамм, а рост — 58 сантиметров.

Для Александры это уже шестой раз в роддоме №10, где, по ее словам, сотрудники стали для нее практически семьей. «Я еду сюда, как домой», — поделилась она.

Александра отметила, что всегда мечтала о большой семье:

«Дети — это большая любовь и огромная ответственность. Конечно, сложно уделить внимание каждому, но я стараюсь», — говорит многодетная мать.

Детям Александры от 1 года до 19 лет. Вскоре семья планирует переехать из пятикомнатной квартиры в Красносельском районе в частный дом, чтобы всем было комфортнее, пишет Spbdnevnik.