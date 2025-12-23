В Роскачестве назвали самый опасный холодец: кишечная палочка кишмя кишит в ваших любимых брендах

Открыли контейнер холодца, чтобы без хлопот накрыть стол? Возможно, вы купили не деликатес, а микробиологическую угрозу. Роскачество провело масштабную проверку 15 популярных брендов — и результаты шокируют.
Главные «нарушители»
-
Кишечная палочка обнаружена в продуктах марок «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес».
-
Золотистый стафилококк нашли в холодце от бренда «Ремит».
Это прямое свидетельство грубых нарушений санитарии на производстве. Но и это не всё.
Двойной обман: состав и бульон
Пять марок («М», «Super», «Диво», «Мясной выбор», «Холодушка») вводят в заблуждение покупателей, указывая некорректный состав или пищевую ценность. А в продуктах «Деликатеска», «Ближние Горки» и других доля бульона доходит до 77% — вы платите за мясо, а получаете в лучшем случае загустевший отвар.
Вывод прост: если хотите гарантированно безопасный холодец, готовьте его сами. Или как минимум проверьте этикетку — ваш любимый бренд может быть в черном списке.
Отмечаем, что данные актуальны на момент проверки Роскачества. Данные опубликованы 22 декабря 2025 года.