В Роскачестве назвали самый опасный холодец: кишечная палочка кишмя кишит в ваших любимых брендах

Опубликовано: 23 декабря 2025 15:30
холодец
В Роскачестве назвали самый опасный холодец: кишечная палочка кишмя кишит в ваших любимых брендах
Фото: Городовой.ру

Обходим стороной до следующей проверки.

Открыли контейнер холодца, чтобы без хлопот накрыть стол? Возможно, вы купили не деликатес, а микробиологическую угрозу. Роскачество провело масштабную проверку 15 популярных брендов — и результаты шокируют.

Главные «нарушители»

  • Кишечная палочка обнаружена в продуктах марок «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес».

  • Золотистый стафилококк нашли в холодце от бренда «Ремит».

Это прямое свидетельство грубых нарушений санитарии на производстве. Но и это не всё.

Двойной обман: состав и бульон

Пять марок («М», «Super», «Диво», «Мясной выбор», «Холодушка») вводят в заблуждение покупателей, указывая некорректный состав или пищевую ценность. А в продуктах «Деликатеска», «Ближние Горки» и других доля бульона доходит до 77% — вы платите за мясо, а получаете в лучшем случае загустевший отвар.

Вывод прост: если хотите гарантированно безопасный холодец, готовьте его сами. Или как минимум проверьте этикетку — ваш любимый бренд может быть в черном списке.

Отмечаем, что данные актуальны на момент проверки Роскачества. Данные опубликованы 22 декабря 2025 года.

Игорь Мустафин
