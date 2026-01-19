В Северной столице варят кофе, который не щекочет нервы: ученые раскрыли секрет напитка без вреда

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сообщили о создании напитка, который по вкусу и аромату напоминает привычный кофе, но не содержит кофеина или других вредных соединений.
Главным компонентом такого напитка служат особым образом отобранные семена бамии, отличающиеся уникальным биохимическим составом, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Исследователи подчеркивают, что технология изготовления позволяет предотвратить появление нежелательных для здоровья веществ уже на первых этапах производства.
Для приготовления используют семена с крайне малым содержанием сахаров и минимальным количеством аспарагина — вещества, который обычно становится источником акриламида при нагреве. Ученые отмечают, что выбранный способ производства не требует значительных затрат.
Создатели подчеркивают, что полученный напиток сохраняет вкус и аромат привычного кофе. По их словам, такая альтернатива полезна для людей, решивших отказаться от кофеина, не жертвуя при этом любимыми ощущениями.
Технология российского изобретения уже защищена патентом. Разработчики надеются, что новый напиток найдет спрос среди тех, кто заботится о здоровье и ищет безопасные заменители кофе.
