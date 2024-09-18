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В Сочи ни ногой: россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

18 сентября 2024 19:00
В Сочи ни ногой: россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности
В Сочи ни ногой: россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности
Фото Городовой.ру

Туристам лучше отложить поездки на курорт до лучших времен.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за возможного появления смерчей над морем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Согласно прогнозам, 18 сентября ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 23 метров в секунду.

Опасность возникновения смерчей будет актуальна на участке от Анапы до Магри, включая Сочи, вплоть до 19 сентября. Спасатели предупреждают, что в таких условиях небезопасно находиться на пляжах и рекомендуют ограничить выход из дома, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что отдых в Анапе в бархатный сезон подешевел на треть по сравнению с летним периодом — неделя в отеле категории «две звезды» теперь стоит около 28,5 тысяч рублей на двоих.

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Автор:
Ольга Хромова
Общество ТуризмПроисшествиеСочи
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