В спортзале исчезли вещи? Вот кто ответит — раскладывает по полочкам юрист

Часто после кражи вещей из шкафчика в фитнес-центре ответственность несёт сам спортивный клуб, даже если сотрудники утверждают обратное. Юрист Илья Русяев объяснил в интервью, что в подобных случаях решающую роль играет наличие договора хранения. По его словам, если коммерческий спортивный клуб является профессиональным хранителем, то к нему применяется презумпция вины.

«Он освобождается от ответственности только в том случае, если сможет доказать, что утрата произошла из-за непреодолимых обстоятельств, особенностей самой вещи, умысла либо грубой неосторожности со стороны клиента», — пояснил Русяев.

В ситуации, когда посетителю выдан ключ от шкафчика, а сотрудники контролируют проход в раздевалку, такие отношения обычно подпадают под хранение или его отдельные элементы. Для подтверждения факта кражи пострадавшему советуют обратиться в полицию, оформить акт у администрации и получить подтверждение от свидетелей.

Если администрация клуба не реагирует на обращение, можно подать жалобу в Роспотребнадзор и обратиться в суд. Чаще всего сумма, подлежащая компенсации, зависит от стоимости пропавшей вещи.

