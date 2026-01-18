Городовой / Город / В спортзале исчезли вещи? Вот кто ответит — раскладывает по полочкам юрист
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вместо покупки места — штраф в 10 тысяч: как петербуржцы воюют из-за столбиков, и это не шутка Город
Питерская драма: дама разошлась на досмотре и напала на полицейскую Город
Зарплаты замедлят бег: депутат раскрыла тревожный прогноз на 2026 год Город
Пожар в Келози: как семь жизней ускользнули из пламени Город
Забудьте про жвачку: специя, которая убивает несвежее дыхание за секунды: просто пожуйте 3 зернышка — и вы звезда беседы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

В спортзале исчезли вещи? Вот кто ответит — раскладывает по полочкам юрист

Опубликовано: 18 января 2026 19:39
 Проверено редакцией
В спортзале исчезли вещи? Вот кто ответит — раскладывает по полочкам юрист
В спортзале исчезли вещи? Вот кто ответит — раскладывает по полочкам юрист
Городовой ру

Часто после кражи вещей из шкафчика в фитнес-центре ответственность несёт сам спортивный клуб, даже если сотрудники утверждают обратное. Юрист Илья Русяев объяснил в интервью, что в подобных случаях решающую роль играет наличие договора хранения. По его словам, если коммерческий спортивный клуб является профессиональным хранителем, то к нему применяется презумпция вины.

«Он освобождается от ответственности только в том случае, если сможет доказать, что утрата произошла из-за непреодолимых обстоятельств, особенностей самой вещи, умысла либо грубой неосторожности со стороны клиента», — пояснил Русяев.

В ситуации, когда посетителю выдан ключ от шкафчика, а сотрудники контролируют проход в раздевалку, такие отношения обычно подпадают под хранение или его отдельные элементы. Для подтверждения факта кражи пострадавшему советуют обратиться в полицию, оформить акт у администрации и получить подтверждение от свидетелей.

Если администрация клуба не реагирует на обращение, можно подать жалобу в Роспотребнадзор и обратиться в суд. Чаще всего сумма, подлежащая компенсации, зависит от стоимости пропавшей вещи.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью