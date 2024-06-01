Останетесь с носом: как в Таиланде обманывают российских туристов

В Таиланде туристы могут нарваться не только на ядовитых медуз или насекомых. Куда похуже сами люди, которые так и норовят облапошить приезжих, обобрав их до нитки. Каждый год в этой азиатской стране появляются новые виды мошенничества. Тысячи людей попадаются на крючок, теряя огромные деньги. Рассказываем самые популярные уловки.

Чего стоит опасаться

Из самых обкатанных видов обмана многие называют аферы с байками, взятыми напрокат. Известно, что нужно отдать залог, чтобы насладиться отдыхом, но этот самый залог вам, скорее всего, не отдадут. Причины придумают на месте. Скажут, что вы поцарапали скутер, упали на нем, загнули какую-либо делать. Делайте фото и снимайте на видео транспортное средство перед тем, как его арендовать. Тогда проблем возникнуть не должно.

Источник фото: Legion-Media

Со сдачей в местных кафе и ресторанах тоже ой как мухлюют. Официанты практически всегда забывают доложить пару десяток, а то и сотен, надеясь, что турист не очень будет считать баты, особенно если он выпил алкоголь. Сходив неделю в такие заведения, вы можете лишиться достаточно крупной суммы.

Иногда передвигаться по Таиланду и местным городам удобно на тук-туках. Это местное общественное такси на несколько человек, больше напоминающее повозку. В 2024 году одна поездка стоит не более 50 бат, но водители может сказать, чтобы вы заплатили 100, а то и все 200. Незнающий турист отдаст деньги, так и не поняв, что его обдурили.

Источник фото: Legion-Media

Если вы снимаете апартаменты самостоятельно, то тут следует быть особенно осторожным. Многие тайцы обманывают русских, прося у них залог за недвижимость якобы в рамках гарантии, а потом делают то же самое и с другими людьми. В итоге арендаторов несколько, деньги отданы, а дом и вовсе закрыт на ключ. Доказать правоту не получится.

В больницах очень много продают и выполняют услуг, которые вообще не нужны. Те, кто живет в Таиланде давно, знают, что стоматологи могут найти кариес там, где зуб совершенно здоров, взяв за устранение причины огромные деньги.

Что нового

Сейчас чтобы отправиться в Таиланд самостоятельно всем туристам нужно оформлять специальное разрешение. Для этого бронируется сертифицированный отель с пометкой SHA Plus. Это значит, что он прошел все проверки безопасности на государственном уровне.

Однако некоторые небольшие гостиницы, не получив нужного разрешения, выкладывают свои номера с этой пометкой на сайтах. В итоге, вы бронируете их за деньги, отдаете документы на получение ThaiPass, а вам там, ествественно, отказывают. Средства за отель, конечно же, тоже никто не возвращает. С настоящим списком сертифицированных отелей можно ознакомиться здесь.

Источник фото: Legion-Media