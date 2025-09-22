В твороге, масле и кефире из «Магнита» и «Ленты» нашли говяжий жир: чем опасна такая молочная продукция для петербуржцев

Молочка в России снова оказалась под прицелом. Генпрокуратура получила жалобы на фальсификацию: в продуктах крупнейших производителей нашли посторонние компоненты — от дешёвых растительных жиров до банального говяжьего сала.

И самое страшное — вся эта «смесь» поступала не только на полки супермаркетов, но и в социальные учреждения: детские сады, школы, колледжи и больницы.

Кого поймали на подмене

Под раздачу попали известные марки: Внуковский масло-жировой комбинат, «Велда», «Кубаньрус-Молоко» и «ДарыМолока». Их продукцию можно было найти в «Магните», «Ленте», «Дикси», Spar, «Светофоре» и «Доброцене».

Протоколы испытаний Россельхознадзора подтвердили: молочный жир в составе заменяли дешевыми аналогами. Иногда — растительными маслами, иногда — говяжьим жиром.

Почему это опасно

Доцент РЭУ им. Плеханова Оксана Гончаренко объясняет в беседе с «Городовым»: молочный жир — главный объект фальсификации, потому что он самый дорогой. Его и меняют на дешёвый суррогат. Но вопрос не только в деньгах. Когда в продукте сбивается баланс компонентов, меняются кислотность и микрофлора, а это уже удар по здоровью.

Особенно тревожно то, что такие подделки оказались в детских учреждениях. Это значит одно: контроль не работает. Барьер, который должен был защитить самых уязвимых, попросту отсутствует.

Что будет дальше

Общественники требуют жёстких мер: запретить работу предприятий, выпускающих фальсификат, и закрыть их производственные площадки. Но системная проблема глубже — проверки производителей, которые снабжают детские сады и школы, давно ограничены. И пока государство «щадит бизнес», дети рискуют есть кефир с растительным маслом и творог с говяжьим жиром.

Такой скандал бьёт не только по доверию к конкретным маркам. Он показывает: молочный рынок в России работает на грани обмана. И пока государство думает, кого штрафовать, россияне — от школьников до пенсионеров — продолжают покупать суррогат под видом «молочки».