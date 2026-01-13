Городовой / Полезное / «Ваниш» больше не в почете: беру по стакану простой химии, замешиваю и чищу ковер - выглядит, словно только со ткацкого станка
«Ваниш» больше не в почете: беру по стакану простой химии, замешиваю и чищу ковер - выглядит, словно только со ткацкого станка

Опубликовано: 13 января 2026 20:15
 Проверено редакцией
ковер
Фото: Городовой.ру

А пахнет свежестью.

Вернуть ковру свежий и ухоженный вид можно без дорогой химчистки, используя всего два доступных ингредиента. Этот способ подходит для регулярного ухода и борьбы с повседневными загрязнениями.

Вам понадобится обычная пищевая сода и поваренная соль. Наденьте резиновые перчатки, смешайте в миске по столовой ложке каждого вещества. Полученную смесь равномерно рассыпьте по поверхности ковра и аккуратно вотрите в ворс. Сода отлично впитывает запахи, а соль помогает осветлить пятна. Оставьте состав на 15 минут, затем тщательно пропылесосьте.

Если после обработки остались заметные загрязнения, можно использовать дополнительное средство. Растворите столовую ложку лимонной кислоты в стакане горячей воды, смочите в растворе ткань и протрите проблемные участки. После этого дайте ковру полностью высохнуть. Он снова станет чистым и ярким.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
