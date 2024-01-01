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Вчерашнее мясо разогревайте только так: точно не превратится в «резину»

Вчерашнее мясо разогревайте только так: точно не превратится в «резину»
Как правильно разогревать мясные блюда

Многие хозяйки допускают ошибку.

Не всегда удается съесть приготовленное мясное блюдо за раз. А на следующий день оно становится уже не таким вкусным. Все потому, что большинство хозяек не знают, как правильно его разогревать.

Обычно мясо просто ставят в микроволновку, но именно она и лишает продукт сочности. Чтобы этого не произошло, необходимо предварительно как следует смочить кусок водой и добавить немного лимонного сока. После этого тарелку с горячим нужно накрыть крышкой и поставить в СВЧ-печь на пару минут.

Таким же образом можно разогревать мясные блюда на сковороде. Нужно влить немного воды и держать продукт на огне, пока жидкость не выпарится. Так кусок будет сочным, будто вы только что его приготовили, отмечает портал Riamo.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Продукты питания Лайфхак
1 января 2024 08:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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