Вернулись спустя век: на надгробии Николая I вновь появились памятные медали

В Петропавловском соборе прошло памятное событие, приуроченное к двум важным датам: 200 лет назад скончался Александр I, и столько же лет исполнилось со дня вступления на престол Николая I.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственного музея истории Петербурга. В ходе церемонии у захоронений императоров прошла заупокойная лития.

После богослужения на надгробие Николая I возложили памятные медали, посвящённые его правлению и военным достижениям России за этот период.

Были использованы точные повторения оригинальных медалей, которые до 1917 года хранились на месте захоронения императора.

Для создания копий мастера Санкт-Петербургского монетного двора опирались на сохранившиеся исторические образцы, а финансирование предоставило АО «Гознак».

В финале памятной встречи к могилам Александра I и Николая I возложили цветы заместитель губернатора Борис Пиотровский, Государственный герольдмейстер и представитель Эрмитажа Георгий Вилинбахов, глава городского Комитета по культуре Фёдор Болтин, а также руководитель Государственного музея истории Петербурга Владимир Григорьев.

