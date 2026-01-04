Вернулись в моду: меховые горжетки и сатиновые шарфы — и да, яркие носки тоже

В начале 2026 года в индустрии моды заметно усилились ностальгические тенденции: популярность приобретают аксессуары из прошлого, которые вновь становятся элементом ежедневных образов. Ключевым событием можно назвать возвращение на подиумы и в повседневную одежду меховых горжеток, аксессуаров с кистями, ярких носков и сатиновых шарфов. Эти предметы одновременно напоминают о разных исторических периодах и служат средством для самовыражения.

Дизайнеры отмечают вдохновение эстетикой прошлого столетия и атмосферой золотой эры Голливуда. Модные дома предлагают комбинировать меховые горжетки не только с вечерними туалетами, но и с пальто, жакетами или трикотажными вещами. Такой подход позволяет подчеркнуть индивидуальность и добавить образу особый штрих.

Сатиновые шарфы становятся важным элементом женского гардероба в текущем году. Их носят как на шее, так и на голове, применяют в качестве поясов или повязывают на сумки, что позволяет вписать этот аксессуар в любой стиль. Богатство расцветок и способы завязывания делают шарф универсальным решением для создания как классических, так и более спортивных композиций.

В украшениях в 2026 году особое место занимают изделия с подвесками и бахромой. Женщины выбирают серьги и колье с кистями, чтобы придать наряду динамику и современный вид. Длинные серьги визуально удлиняют шею, а необычные колье привлекают внимание даже в сдержанном образе.

Неожиданным явлением среди трендов сезона стали ярко окрашенные носки. Их предпочитают носить в цветах от насыщенного красного и голубого до мягких пастельных оттенков. Такие носки встречаются в сочетаниях как с джинсами и леггинсами, так и с мини-юбками; нередко их надевают поверх колготок или сочетают с классическими и спортивными туфлями, а порой даже с босоножками.

Для тех, кто хочет быть в курсе актуальных решений, эксперты советуют сочетать меховые горжетки с лаконичными пальто и высокими сапогами. Сатиновый шарф может украсить и классический костюм, и повседневную одежду: под джинсы или простую футболку. Украшения с бахромой легко преобразят любой наряд, а яркие носки добавят выразительный акцент.

Главным ориентиром при выборе аксессуаров в 2026 году становится индивидуальность. Сочетайте знакомые детали необычными способами, пробуйте новые сочетания и не отказывайтесь от экспериментов. Как сказано в соцсетях: «Нынешний сезон приветствует смелые образы и призывает выделяться».

Не ограничивайте себя одним стилем. Новые коллекции позволяют совместить элементы разных эпох и направлений, чтобы подчеркнуть уникальность каждого.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».