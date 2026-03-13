Вероятность 100%: Валуев готовится к выборам в Госдуму от Петербурга

Николай Валуев рассматривает возможность баллотироваться в следующий созыв Госдумы от Санкт-Петербурга.
В настоящее время экс-боксер является первым зампредом комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры отрасли, представляя Брянский округ № 77.
Детали обсуждения
«Ведомости» сообщают, что Валуев может участвовать в выборах в IX созыв от Северной столицы.
По словам собеседника, партийный список тоже вариант, но пока это не приоритет.
Другой источник издания уверен, что вероятность выдвижения Валуева в Петербурге «близка к 100%».